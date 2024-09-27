ВС России вышли к окраине города Гуляйполе в Запорожской области

Вооруженные силы России продвинулись в освобождении Запорожской области. Они вышли на окраину города Гуляйполе в Пологовском районе, сообщил РИА «Новости» губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, Запорожская область не являлась для российских сил ключевым направлением, поэтому продвижение в ней незначительное. Балицкий сообщил, что боевые действия развернулись в основном в воздухе. Украинские войска продолжили атаковать инфраструктуру беспилотниками, FPV-дронами и артиллерией.

«Наши Вооруженные силы сейчас находятся на окраине города Гуляйполе. То есть продвижение у нас небольшое, но, в общем-то, мы не являемся основным участком», — сказал глава региона.

В другой населенный пункт области, город Запорожье, украинские войска перебросили военную технику стран НАТО. Ее привезли по железной дороге из Одессы.