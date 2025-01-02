Российские войска зачистили огневой мешок под Кураховом от украинских боевиков

Застрявшие в мешке под Кураховом ВСУ попали под зачистку российских военных

Зачистка огневого мешка на юге от города Курахово в Донецкой Народной Республике от оставшейся там группировки украинских сил практически завершилась. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил ТАСС .

Собеседник агентства объяснил, что речь идет об участке между селами Успеновка и Янтарное, а также о прилегающих к ним территориях.

«Фактически все зачищено. Есть точечные очаги сопротивления, которые уничтожаются ударами артиллерии», — заявил источник.

Он добавил, что сейчас российские военные ведут штурм поселка Дачное.

Военкор Юрий Котенок в минувший вторник, 31 декабря, сообщил, что ВС России взяли под полный контроль Курахово и приступили к его зачистке от оставшихся украинских войск.

Украинские боевики спрятались на территории промзоны, где находится городская теплоэлектростанция и два завода.