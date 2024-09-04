Российские войска за сутки ликвидировали под Курском до 450 боевиков ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Украинская армия за сутки потеряла в Курской области до 450 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России подбили танк, БМП, 15 боевых бронированных машин ВСУ и 40 автомобилей. Российские бойцы поразили три французских САУ Caesar, американскую М777, а также две пусковые установки РСЗО: одну M142 HIMARS и M270 MLRS.

По данным оборонного ведомства, военные продолжают уничтожать в лесных массивах диверсионные группы ВСУ. Всего за время боев в регионе противник лишился более 9700 боевиков, отметили в Минобороны.

Ранее бойцы 810-й морской пехоты Черноморского флота ликвидировали в Курской области диверсионно-разведывательную группу. Военных уничтожили во время встречного стрелкового боя. В составе ДРГ было трое разведчиков.

В августе ведомство опубликовало видео с отражением высадки диверсантов на Кинбурнской косе в Херсонской области. Российские десантники группировки войск «Днепр» нейтрализовали два десантных катера и более 10 боевиков.

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