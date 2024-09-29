Российские войска атаковали здание агрегатного завода в Волчанске в Харьковской области, которое пытались занять Вооруженные силы Украины. Они сбросили на предприятие несколько фугасных авиабомб, сообщил Telegram-канал «Пограничник из ада» .

За последние дни здание атаковали по меньшей мере три раза. Российские военные 25, 27 и 28 сентября сбросили на него ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Прогремели мощные взрывы.

Бомбардировки начались после того, как руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, признанный в России террористом и экстремистом, записал на нем видео встречи с военнослужащими. Он объявил о взятии объекта.

Однако, по информации канала «Пограничник из ада», засылаемые за предприятие украинские резервы раз за разом уничтожались. ВСУ не удалось удержать его за собой.

Вооруженные силы России взяли под контроль большую часть центрального района Волчанска, объявил в августе командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Военные отбили большинство высотных зданий.