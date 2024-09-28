Российские войска высокоточным оружием поразили аэродромы ВСУ

По данным пресс-службы, в ходе обстрелов также уничтожили эшелон с западным вооружением и техникой, цеха по производству и склады с беспилотниками и безэкипажными катерами, оружейные арсеналы, склады с горючим, а также места дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
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