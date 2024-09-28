Российские войска высокоточным оружием поразили аэродромы ВСУ

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесли российские войска по аэродромной инфраструктуре ВСУ в минувшую пятницу, 27 сентября. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для поражения заявленных целей использовали гиперзвуковую аэробаллистическую ракету «Кинжал и ударные беспилотники.

Ранее Минобороны отчиталось о 33 ударах гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дальними беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также обеспечивающим их работу объектам энергетики и военным аэродромам ВСУ с 21 по 27 сентября.

По данным пресс-службы, в ходе обстрелов также уничтожили эшелон с западным вооружением и техникой, цеха по производству и склады с беспилотниками и безэкипажными катерами, оружейные арсеналы, склады с горючим, а также места дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.