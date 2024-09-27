Российские войска за неделю нанесли 33 удара высокоточным оружием по ВПК Украины

Предприятия военно-промышленного комплекса, обеспечивающие их работу объекты энергетики и военные аэродромы Украины попали под удары высокоточным оружием российских войск в период с 21 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для уничтожения целей использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой», — перечислили уничтоженные объекты в пресс-службе.

Под удары также попали цеха по производству и склады с летательными и морскими беспилотниками, арсеналы с оружием и склады горючего, а также пункты временной дислокации и сосредоточения украинской армии, националистических группировок и иностранных наемников.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее сообщил, что под удар российской армии попал аэродром ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Со ссылкой на свои источники он уточнил, что там находились полученные Украиной первые истребители F-16. По словам Лебедева, самолеты были в укрытиях, но это их не спасло от массированного удара.