Российские войска выбили пехоту ВСУ с позиций на юго-западе Волчанска

Российские войска выбили пехоту ВСУ с ряда позиций на юго-западе Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».
«С начала текущей недели в ходе освободительных действий в населенном пункте Волчанск наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города и зачистили территорию площадью около 1500 квадратных метров», — сказал он.
По словам эксперта, российские бойцы создали небольшой плацдарм на южном берегу реки Волчья и установили контроль над несколькими домами в районе Черкасского переулка.
До этого Марочко заявил, что армия России улучшила тактическое положение на участке Кисловка — Петропавловка в Харьковской области. Российские бойцы вклинились в оборону противника на разных участках от 300 до 800 метров.
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