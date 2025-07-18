Российские войска выбили пехоту ВСУ с ряда позиций на юго-западе Волчанска в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«С начала текущей недели в ходе освободительных действий в населенном пункте Волчанск наши штурмовики выбили украинских боевиков с части позиций на юго-западе города и зачистили территорию площадью около 1500 квадратных метров», — сказал он.

По словам эксперта, российские бойцы создали небольшой плацдарм на южном берегу реки Волчья и установили контроль над несколькими домами в районе Черкасского переулка.

До этого Марочко заявил, что армия России улучшила тактическое положение на участке Кисловка — Петропавловка в Харьковской области. Российские бойцы вклинились в оборону противника на разных участках от 300 до 800 метров.