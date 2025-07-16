Российские бойцы вклинились в оборону ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие ВС России в ходе боевых действий улучшили тактическое положение на участке Кисловка — Петропавловка в Харьковской области. Об этом в разговоре с ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В частности, с востока Петропавловки и до юго-запада Кисловки ВС России подровняли линию боевого соприкосновения шириной в 12 километров», — сообщил он.

Военный эксперт добавил, что российские военные вклинились в оборону украинских боевиков на разных участках от 300 до 800 метров. Кроме того, бойцам удалось улучшить логистику подразделений.

Ранее Марочко рассказал, что российские войска прорвали оборону ВСУ в Днепропетровской области и продвинулись на три километра вглубь. Чтобы остановить наступление, вражеская сторона спешно минирует территорию и возводит укрепления.