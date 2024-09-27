Российские войска в Угледаре загнали ВСУ в клещи

Командир штурмовиков: ВС России берут противника в Угледаре в огромные клещи

Вооруженные силы России взяли в клещи украинские войска в Угледаре. Там у противника был один из самых мощных укрепрайонов в Донбассе, рассказал в военкор RT Максим аль-Тури.

«Клещи очень огромные… Мы берем большую площадь, отрезаем все подходные пути им», — сообщил командир штурмового взвода с позывным Азик.

По его словам, у ВСУ не будет шансов для отхода. Российские войска ведут эффективные штурмы с минимальными потерями.

На Украине уже признали бедственное положение 72-й бригады ВСУ, базирующейся в Угледаре. ВС России взяли в плен под городом почти два десятка военнослужащих ВСУ.

Часть украинских войск успела эвакуироваться из Угледара. Оставшиеся бойцы ВСУ распределились по территории города, пытаясь укрыться в безопасных местах.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о боевых действиях в самом Угледаре. Он отметил, что освобождение города очень важно для республики.