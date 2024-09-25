Пушилин рассказал о боях в Угледаре
Пушилин: боевые действия идут уже в самом Угледаре
Российские военные уже ведут боевые действия в городе Угледаре Донецкой Народной Республики. Об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы видим боевые действия уже в самом Угледаре. Вчера 29-я армия в режиме реального времени продемонстрировала все это», — сказал он.
Пушилин подчеркнул, что освобождение города очень важно для республики.
«Мы ждем, когда Вооруженные силы России полностью заблокируют все возможности для противника доставать обстрелами», — отметил глава ДНР.
Украинские войска частично эвакуировались из Угледара. Оставшиеся бойцы ВСУ распределились по территории города, укрываясь в безопасных местах.
Российские бойцы пробились к окраинам Угледара. Сами боевики ВСУ описали ситуацию в населенном пункте как критическую.