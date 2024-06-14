Российские войска установили контроль над 70% Часова Яра

Депутат Водолацкий: ВС России освободили Часов Яр примерно 70%

Фото: РИА «Новости»

Российские военные обошли Часов Яр в Донецкой Народной Республике с западной стороны и отрезали ВСУ подвоз вооружения и продовольствия. В итоге военнослужащие освободили город примерно на 70%. Об этом РИА «Новости» заявил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Те остатки, которые есть в районе канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество ВСУшников», — указал депутат.

Парламентарий подтвердил, что на этом участке продолжается бой.

Ранее российские бойцы вывесили в Часовом Яре государственный флаг. Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал снятое с коптера видео с триколором на разрушенном здании.

Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал успехи ВС России в городе. Специалист подчеркнул, что военные подавили ВСУ и совершили прорыв в центральной части Часова Яра и на восточном фронте.

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