О прорыве российских военных в Часовом Яре заговорили в Британии
Британский эксперт Меркурис восхитился успехом российских войск в Часовом Яре
Российские военные прорвали выстроенную украинскими боевиками оборону в городе Часов Яр. С таким заявлением в эфире своего YouTube-канала выступил британский эксперт Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что даже украинские источники заявили об успешном продвижении российских войск без какого-либо сопротивления со стороны ВСУ.
«В центральной части и на восточном фронте Часова Яра русские совершили значительный прорыв», — сказал Меркурис.
Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео с российскими триколором, который наши военные установили на одном из разрушенных зданий в Часовом Яре. Он уточнил, что съемку провели в микрорайоне Канал.
По словам Руденко, продвинуться так далеко группировка российских сил смогла после перегруппировки войск противника. Журналист добавил, что командование бросило в Часовом Яре небольшую группу военных.
Военный корреспондент Юрий Котенок объяснил, что основные силы из города увели на Харьковское направление. А оставшиеся боевики не смогли сдержать напор российских войск.