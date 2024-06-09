Российские военные прорвали выстроенную украинскими боевиками оборону в городе Часов Яр. С таким заявлением в эфире своего YouTube-канала выступил британский эксперт Александр Меркурис.

Он подчеркнул, что даже украинские источники заявили об успешном продвижении российских войск без какого-либо сопротивления со стороны ВСУ.

«В центральной части и на восточном фронте Часова Яра русские совершили значительный прорыв», — сказал Меркурис.

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео с российскими триколором, который наши военные установили на одном из разрушенных зданий в Часовом Яре. Он уточнил, что съемку провели в микрорайоне Канал.

По словам Руденко, продвинуться так далеко группировка российских сил смогла после перегруппировки войск противника. Журналист добавил, что командование бросило в Часовом Яре небольшую группу военных.

Военный корреспондент Юрий Котенок объяснил, что основные силы из города увели на Харьковское направление. А оставшиеся боевики не смогли сдержать напор российских войск.