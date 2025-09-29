Российские войска уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском

Расчеты артиллерии «Южной» группировки войск во время наступательных действий ликвидировали украинский пункт управления БПЛА под Северском. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями артиллерии был уничтожен пункт управления БПЛА противника», — процитировало сообщение РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что военные «Южной» группировки ведут постоянную боевую работу по переднему краю обороны украинской армии. Российские войска наносят серьезный урон инфраструктуре противника и его разведывательным средствам.

Ранее в плен ВС России попал единственный выживший солдат ВСУ на Северском направлении. Речь идет о военном 81-й отдельной аэромобильной бригады Украины.

Он рассказал, что на каждой из шести позиций у них было до четырех человек. Мужчине удалось выжить, потому что он отказался выполнять приказы командования и полностью заложил вход мешками с мелом.