Бойцы взяли в плен единственного выжившего солдата ВСУ под Северском

Российские военные взяли в плен бойца ВСУ при продвижении на Северском направлении в ДНР. Украинский военнопленный рассказал РИА «Новости» , что он единственный выжил на одном из участков.

На Северском направлении продвигались бойцы Южной группировки войск. В плен взяли военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. По словам украинца, на каждой из шести позиций у них находилось до четырех человек.

«Из всех я остался один и выжил за счет того, что обкладывал блиндаж мешками, наполнял их мелом, каждый день укреплял, отказался выполнять приказы и полностью заложил вход», — признался пленный.

Он добавил, что бойцы ВС РФ атаковали украинские позиции с помощью артиллерии и беспилотников. То, что он сделал, оказалось единственным способом выжить.

Позже российские штурмовики его нашли и достали из укрытия. Как признался военнопленный, они спасли его от смерти.

Ранее подразделения Южной группировки войск освободили от боевиков ВСУ село Переездное, расположенное между Соледаром и Северском.