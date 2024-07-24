Российские военные ударили по припортовой зоне в Измаиле

Подпольщик Лебедев: российские военные ударили по терминалу с ГСМ в Измаиле

Фото: РИА «Новости»

Удар, который российские военные нанесли по припортовой зоне в Измаиле, пришелся на терминал с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Было нанесено пять ударов, хотя взрывов насчитали больше. Один из ударов — сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне», — заявил он.

По его словам, еще один удар пришелся на склад с боеприпасами в Измаильском торговом порту. Взрывы начали греметь глубокой ночью, но детонация, по словам местных жителей, продолжалась до восьми часов утра.

Ранее Лебедев сообщал об ударе по аэродрому в Николаевской области, где ВСУ проводили переподготовку военных летчиков.

Кроме того, по его словам, в Харьковской области поразили расположение запрещенных в России экстремистских организаций.

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