Подпольщик Лебедев: российские военные ударили по терминалу с ГСМ в Измаиле

Удар, который российские военные нанесли по припортовой зоне в Измаиле, пришелся на терминал с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Было нанесено пять ударов, хотя взрывов насчитали больше. Один из ударов — сдвоенный из-за попадания в терминал с ГСМ в припортовой зоне», — заявил он.

По его словам, еще один удар пришелся на склад с боеприпасами в Измаильском торговом порту. Взрывы начали греметь глубокой ночью, но детонация, по словам местных жителей, продолжалась до восьми часов утра.

Ранее Лебедев сообщал об ударе по аэродрому в Николаевской области, где ВСУ проводили переподготовку военных летчиков.

Кроме того, по его словам, в Харьковской области поразили расположение запрещенных в России экстремистских организаций.