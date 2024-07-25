Российские военные отметили падение боевого духа в рядах ВСУ под Старомайорским

Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» захватили несколько опорников ВСУ и заняли более выгодные позиции на Южно-Донецком направлении. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны.

Командир штурмового отряда с позывным Воевода рассказал, что в Старомайорское заходили на мотоциклах и багах, поэтапно забирая улицы. Противник бежал, как и всегда, отметил российский военный. Среди них были и нацисты, и наемники.

«Бегут такие же просто мобилизованные, кого они наловили. Такие ребята убегают сразу же, они долго не держатся. А наемники бьются и пытаются держать оборону», — поделился Воевода.

Моральный дух противника заметно ослаб, отметили российские бойцы.

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