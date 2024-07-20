Российские войска уничтожили две установки и станцию наведения ЗРК Patriot в зоне СВО

Минобороны: войска ударили по двум установкам и радиолокационной станции Patriot

Действующие в зоне проведения специальной военной операции русские войска за сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в последней сводке.

В ведомстве подчеркнули, что удары по целям нанесли оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, за минувшие сутки российские военные поразили скопления живой силы и военной техники в 113 районах проведения специальной военной операции.

Также за сутки средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили две оперативно-тактические ракеты ATACMS и четыре реактивных снаряда HIMARS в зоне проведения СВО, сбили 74 запущенных украинскими боевиками беспилотника, 27 из которых залетели на территорию России. Большая часть пересекших границу дронов упала в Ростовской области, один уничтожили в Смоленской области.