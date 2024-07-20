Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили две оперативно-тактические ракеты ATACMS, 74 беспилотника ВСУ и четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 27 из общего числа БПЛА сбили над российской территорией. Один дрон уничтожили над Смоленской областью, а остальные — над Ростовской.

В зоне проведения спецоперации подразделения группировки «Север» отразили три атаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты украинской армии. ВСУ лишились 185 бойцов, двух пикапов, гаубицы Д-30 и станции радиоэлектронной разведки «Пластун».

Западная группировка войск лишила ВСУ танка, боевой бронемашины, шести автомобилей и 155-миллиметровой самоходной установки Braveheart производства Великобритании. Противник потерял до 540 военнослужащих, две САУ «Гвоздика», станцию РЭБ «Буковель-AD» и склад боеприпасов.

В зоне ответственности Южной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи. Потери украинской армии составили до 640 военнослужащих, боевую бронемашину и 18 автомобилей, еще одну Braveheart, гаубицы М198 и М777, САУ «Акация» и «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б», два орудия Д-20 и столько же — L-119.

Российским военным удалось уничтожить станцию РЭБ «Анклав» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Группировка «Центр» отразила восемь контратак штурмовых групп украинских боевиков, среди которых была штурмовая бригада «Лють» МВД Украины. Противник лишился до 280 человек, четырех бронемашин, пяти автомобилей, САУ «Гвоздика», двух гаубиц Д-30 и двух противотанковых пушек «Рапира».

В зоне действия группировки «Восток» потери ВСУ составили до 110 военнослужащих и несколько единиц техники: четыре автомобиля, буксируемую британскую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

Подразделения группировки «Днепр» уничтожили до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей, американскую САУ Paladin, пушку «Гиацинт-Б» и орудие Д-20, а также станцию РЭБ «Нота», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и склад боеприпасов.