Российские военные уничтожили боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, который использовали Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаку на катер провели в ходе работы оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Также российские силы поразили объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, склады боеприпасов и горючего, места сборки и хранения БПЛА дальнего действия, а также пункты дислокации украинских войск и иностранных наемников в 146 районах.

Группировка «Центр» взяла под контроль село Кутузовка в Донецкой Народной Республике. В Константиновке штурмовики Южной группировки освободили 96 зданий и продолжают ликвидировать окруженные подразделения ВСУ в юго-западной части города.

За минувшие сутки ВС России ликвидировали пять станций спутниковой связи Starlink и более 425 украинских боевиков в зоне СВО.