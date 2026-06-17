МО: за сутки ВСУ потеряли в зоне действий «Востока» гаубицу и 5 станций Starlink

ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Восток» пять станций спутниковой связи Starlink и более 425 боевиков. Об этом сообщил офицер пресс-центра «Востока» Михаил Герасимов, видео опубликовал ТАСС .

По его словам, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бойцы ВС России нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах ряда населенных пунктов, включая Чаплино, Покровское и Никольское.

Противник потерял более 425 боевиков ВСУ, шесть автомобилей, три боевые бронированные машины и буксируемую гаубицу.

«В течение суток уничтожены пять станций спутниковой связи Starlink, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 12 пунктов управления беспилотной авиацией», — заявил Герасимов.

Ранее Минобороны сообщало, что украинская армия потеряла почти 1,4 тысячи бойцов на всех участках спецоперации.