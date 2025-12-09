Российские войска уничтожили 15 боевиков ВСУ на Константиновском направлении

Подразделения войск беспилотных комплексов в составе «Южной» группировки обнаружили и уничтожили место скопления живой силы ВСУ на Константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«В ходе воздушной разведки в районе населенного пункта Константиновка операторы БПЛА вскрыли наблюдательные пункты, два пункта управления беспилотниками и пункт временной дислокации ВСУ», — заявили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что экипаж реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» оперативно осуществил удар по указанным координатам. В результате точного огневого воздействия район сосредоточения живой силы противника был уничтожен. ВСУ потеряли как минимум 15 военнослужащих.

Ранее стало известно, что российские войска отбили атаку украинской армии в Харьковской области. Противник с потерями отошел на исходные позиции.