Штурмовики 225-го полка ВСУ с потерями отошли на исходные позиции в Харьковской области после неудачной контратаки. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Украинские военные провели одну контратаку в лесу западнее Лимана.

«[Противник] успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции», — отметил собеседник издания.

Ранее командир штурмового отряда ВС России с позывным Ветер рассказал подробности об освобождении Волчанска. Он уточнил, что военным группировки войск «Север», потребовалось два с половиной месяца, чтобы прокопать сеть тоннелей.

По его словам, ВС России создали плацдарм безопасности — в подземных коммуникациях сделали вертикальную 10-метровую шахту для установки пульта управления и площадки для запуска БПЛА. Там же бойцы оборудовали отдельное помещение для содержания пленных боевиков ВСУ.