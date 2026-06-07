Российские войска укрепили позиции у Святогорска

Российские войска за неделю укрепили тактическое положение севернее Святогорска в ДНР. Об этом военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС .

«За истекшую неделю нашим войскам удалось улучшить тактическое положение севернее населенного пункта Святогорск», — сказал Марочко.

По его словам, ситуация на этом участке совпала с данными, которые ранее озвучил глава ДНР Денис Пушилин. Он сообщал, что российские военные продолжают наступление на севере республики в сторону Святогорска и села Богородичное.

Пушилин также писал об активных боях на Краснолиманском направлении, в том числе в районах Татьяновки и Пришиба.

Ранее Марочко заявил, что после неудачных контратак у Комсомольского в Запорожской области украинские войска утратили штурмовой потенциал. По его словам, эти попытки привели и к потере контроля над селом.