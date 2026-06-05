Марочко оценил штурмовой потенциал ВСУ в Запорожской области

Марочко: у ВСУ сдулся штурмовой потенциал после потери Комсомольского

Неудачные контратаки боевиков ВСУ у Комсомольского у Запорожской области привели к тому, что их штурмовой потенциал сдулся. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко, добавив, что так украинские войска потеряли контроль над селом.

По его словам, украинские боевики пытались продавить оборонительную линию ВС России. Они серьезно контратаковали на разных участках у населенного пункта, но безуспешно.

«Штурмовой потенциал сдулся, теперь наступает момент ответных действий со стороны Министерства обороны Российской Федерации. И вот освобождение Комсомольского — основное тому подтверждение», — сказал он.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили Комсомольское 4 июня. Село, которое на украинских картах обозначается как Гуляйпольское, считалось крупным и важным узлом обороны противника на данном участке.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки поразили места запуска БПЛА ВСУ в 142 районах. Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 601 украинский беспилотник самолетного типа, четыре управляемые авиабомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня Vampire.