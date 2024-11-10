Российские войска ударили по военным аэродромам и местам хранения БПЛА на Украине

Российские артиллерия и авиация, а также ударные беспилотники нанесли огневое поражение украинским военным аэродромам, объектам энергетики, местам хранения и запуска БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Артиллерия, ракетные войска, ударные беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики на предприятиях военно-промышленного комплекса, местам хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Волченка в Донецкой Народной Республике.

Также стало известно, что военнослужащие-мотострелки группировки войск «Запад» захватили 27 опорных пунктов ВСУ и улучшили положение на переднем крае.