Российские войска ударили по точке подготовки пилотов ВСУ

Минобороны сообщили об ударе по месту подготовки пилотов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Групповой удар оружием большой дальности нанесли российские войска по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для атаки использовали оружия морского базирования.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в пресс-службе.

В минувшую субботу, 22 июня, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что взрыв прогремел около военного аэродрома в Луцке Волынской области Украины. Он подчеркнул, что там располагался подземный бункер и арочные укрытия для самолетов, а также два больших склада с горюче-смазочными материалами для авиации.

Европейские страны пообещали до конца лета передать Украине истребители F-16 вместе с обученными пилотами и специалистами по техническому обслуживанию, которые прошли специальное обучение.

По предварительным данным, Украина получит около 80 самолетов. Но официально об их передаче пока ничего не известно. Также власти страны не договорились о том, чтобы истребители базировались в странах Европы.

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