Российские войска ударили по точке подготовки пилотов ВСУ

Групповой удар оружием большой дальности нанесли российские войска по месту подготовки летного и технического состава воздушных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В минувшую субботу, 22 июня, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что взрыв прогремел около военного аэродрома в Луцке Волынской области Украины. Он подчеркнул, что там располагался подземный бункер и арочные укрытия для самолетов, а также два больших склада с горюче-смазочными материалами для авиации.

Европейские страны пообещали до конца лета передать Украине истребители F-16 вместе с обученными пилотами и специалистами по техническому обслуживанию, которые прошли специальное обучение.

По предварительным данным, Украина получит около 80 самолетов. Но официально об их передаче пока ничего не известно. Также власти страны не договорились о том, чтобы истребители базировались в странах Европы.