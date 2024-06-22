Подпольщик Лебедев сообщил о взрыве рядом с аэродромом в Луцке

В Волныской области на западе Украины раздался мощный взрыв. Он прогремел в районе аэродрома в Луцке, рассказал РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, там располагаются подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с горюче-смазочными материалами.

«Сообщают о мощном взрыве со стороны аэродрома», — отметил собеседник агентства.

Утром 22 июня, по сведениям информаторов, удары зафиксировали на двух крупных электроподстанциях в Луцке. После этого начались перебои со светом и мобильной связью.

Накануне Лебедев сообщал об ударе российских ВКС по району Каролино-Бугаз в Грибовке, где расположены базы отдыха. Находящиеся там санатории ВСУ использовали для размещения личного состава и наемников. ВС России уничтожили около 200 украинских военных, среди которых были офицеры и иностранные инструкторы.