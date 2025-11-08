ВС России поразили «Кинжалами» объекты ВПК Украины
Минобороны сообщило об ударе ракетами «Кинжал» по ВПК Украины
Российские военные нанесли массированный удар крылатыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ВПК. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что удар совершили в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заявили в пресс-службе.
В Минобороны добавили, что в массированном ударе также задействовали высокоточное оружие большой дальности морского, наземного и воздушного базирования, в том числе ударные беспилотные летательные аппараты.
Всего за сутки ВС России поразили объекты транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.
Военные эксперты отмечали, что в ночной атаке также применяли ракеты «Калибр». Пуск «Кинжалов» оказался самым массированным за все время СВО — не менее семи ракет.