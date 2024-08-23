Российские войска ударили по бункеру в Сумах, где сидели Зеленский и Сырский

ВС РФ ударили ракетой по бункеру в Сумах, где Зеленский совещался с Сырским

По секретному бункеру в Сумах, где ранее украинский лидер Владимир Зеленский беседовал с главным командующим ВСУ Александром Сырским, нанесли ракетный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Атаку осуществили с территории завода «Сумхимпром», где находится стратегический объект. Были ли внутри президент и главком ВСУ — не уточнили.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» ликвидировал украинских десантников в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Расчет РСЗО получил от разведчиков координаты цели и ударил по противнику.

Отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные уничтожают остатки населенных пунктов в ЛНР, когда отступают. По его словам, огонь ВСУ ведут из реактивной и гаубичной артиллерии, «сравнивая все с землей».