Российские войска ударили по бункеру в Сумах, где сидели Зеленский и Сырский

ВС РФ ударили ракетой по бункеру в Сумах, где Зеленский совещался с Сырским

Фото: РИА «Новости»

По секретному бункеру в Сумах, где ранее украинский лидер Владимир Зеленский беседовал с главным командующим ВСУ Александром Сырским, нанесли ракетный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Атаку осуществили с территории завода «Сумхимпром», где находится стратегический объект. Были ли внутри президент и главком ВСУ — не уточнили.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» ликвидировал украинских десантников в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Расчет РСЗО получил от разведчиков координаты цели и ударил по противнику.

Отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские военные уничтожают остатки населенных пунктов в ЛНР, когда отступают. По его словам, огонь ВСУ ведут из реактивной и гаубичной артиллерии, «сравнивая все с землей».

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