Российский «Град» уничтожил десант ВСУ на острове в дельте Днепра

Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Днепр» уничтожил скопление живой силы ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Расчет РСЗО артиллерийского соединения получил от воздушной разведки координаты цели, после чего ударил по врагу. Украинский десант пытался закрепиться на одном из островов в дельте Днепра.

Кадры, полученные с беспилотника в режиме реального времени, помогли убедиться в успешной ликвидации живой силы противника.

Ранее расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили украинский командный пункт в приграничье Курской области. Бойцы получили координаты от разведки.