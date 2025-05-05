Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ и авиаремонтному заводу

Задействованные в специальной военной операции российские военные нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома украинских сил, а также по предприятию, где ремонтировали военные самолеты противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в поражении целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию и беспилотники группировок российских войск.

«Поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, удары российских войск уничтожили склады боеприпасов противника и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах проведения спецоперации.

На минувшей неделе российские войска успешно поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины, цеха по производству беспилотников и склады хранения морских безэкипажных катеров ВСУ.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, под удар российских сил попали подземные заводы и склады с боеприпасами в городе Шостка Сумской области. Он подчеркнул, что на месте хранения снарядов появились глубокие воронки, а всего в населенном пункте прогремело не менее 30 крупных взрывов.