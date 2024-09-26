Артиллеристы уничтожили сеть опорников ВСУ под Купянском
Минобороны: бойцы группировки «Запад» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ
Артиллеристы группировки «Запад» ликвидировали сеть опорных пунктов и группу украинских военнослужащих. Бои происходили на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Расчеты 152-мллиметровых буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ гаубичного дивизиона группировки войск „Запад“ уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что при продвижении артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций ВСУ и корректируют точность огня артиллерийских орудий.
За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, три танка, из них два немецких Leopard, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Также в сводке Минобороны отметило действия подразделения «Южной» группировки войск. Бойцы взяли под контроль поселок Острое и село Григоровка в Донецкой Народной Республике.