«Расчеты 152-мллиметровых буксируемых пушек „Гиацинт-Б“ гаубичного дивизиона группировки войск „Запад“ уничтожили замаскированные опорные пункты и живую силу противника», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что при продвижении артиллеристы тесно взаимодействуют с расчетами комплексов БПЛА, которые осуществляют разведку позиций ВСУ и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, три танка, из них два немецких Leopard, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Также в сводке Минобороны отметило действия подразделения «Южной» группировки войск. Бойцы взяли под контроль поселок Острое и село Григоровка в Донецкой Народной Республике.