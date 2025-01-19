Российские войска приступили к боям за шахту в Котлине в ДНР

Российские военные начали бои за шахту № 2 в Котлине в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска продолжают бои за освобождение Котлина, расширяя зону своего контроля. Бои уже перекинулись на территорию шахту № 2, где наши войска закрепились и выбивают противника из шахты», — сказал он.

Рогов напомнил, что через Котлино проходят автомобильная и железная дороги, соединяющие Красноармейск с Днепропетровской областью.

Ранее стало известно, что ВС России освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР. Во время боев украинская армия потеряла больше 530 человек и два американских бронетранспортера М113, а также другую технику.