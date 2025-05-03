Российские войска поразили завод по ремонту бронетехники ВСУ в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье ударом был поражен завод, ремонтировавший бронированную технику для ВСУ и производивший БПЛА. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Запорожье был успешно поражен завод. На заводе проводили ремонт бронированной техники, в основном заграничной», — сказал Лебедев.
На заводе также производили компоненты для беспилотников и собирали сами аппараты.
Ранее российские войска нанесли удар по населенному пункту Великая Писаревка в Сумской области, где ВСУ планировали создать группу для прорыва. В ПГТ также находятся ремонтно-механические мастерские. Там украинские боевики восстанавливают бронетехнику и обслуживают военные автомобили. Кроме того, ВС России ударили по заводу в Харькове с западной техникой. На территории объекта находилось около 10-12 танков Leopard.
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