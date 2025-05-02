Российская армия нанесла удар в районе Сум, где ВСУ создали группу для прорыва

Вооруженные силы России нанесли удар по населенному пункту Великая Писаревка в Сумской области, где ВСУ пытались создать группу для прорыва. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Поселок городского типа Великая Писаревка находится на юго-востоке Сумской области, которая граничит с Белгородской областью России.

«Артиллерийский удар по живой силе. ВСУ пытаются создать если не ударный кулак, то хотя бы группу прорыва. Удар пришелся по <…> ПВД и <…> штабу», — сообщил Лебедев.

Глава подполья также отметил, что в этом ПГТ расположены и ремонтно-механические мастерские, где украинские боевики чинят бронетехнику и обслуживают военные авто. Кроме того, в Великой Писаревке находятся нефтебазы и склады горюче-смазочных материалов.

Ранее подпольщик рассказал, как российские ракеты обрушились на подземные объекты и заводы украинских войск в Сумской области. Удары пришлись на Шостку — уничтожены склады, арсеналы и ремонтные мощности.