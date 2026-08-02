Российские войска поразили в районе Одессы сухогруз, перевозивший имущество ВСУ

Вооруженные силы России в ночь на 2 августа атаковали в акватории Черного моря сухогруз, связанный с поставками имущества для нужд ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражено судно типа „сухогруз“, перевозившее военное имущество», — отметили в ведомстве.

Помимо судна, российские подразделения ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования поразили резервуары с горючим в порту «Одесса» и морской буксир, переоборудованный для транспортировки БЭК в порту «Николаев».

За прошедшую ночь российские зенитчики уничтожили 635 украинских беспилотников. ВСУ атаковали южную и центральную части России, а также Республику Крым.