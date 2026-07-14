Российские военные авиабомбами разрушили переправу ВСУ на Северском Донце

Бойцы Вооруженных сил России авиабомбами ФАБ-500 уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны .

Во время разведки в Краматорском районе военные обнаружили насыпную переправу в районе Маяков. Командование приняло решение нанести удар с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

«В результате авиаудара насыпная переправа противника уничтожена, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — заявили в ведомстве.

Ранее российские военные нанесли групповые удары по объектам украинского ВПК в Киеве и Одесской области. В том числе атаки провели по предприятиям, которые задействованы в производстве крылатых ракет и беспилотников, и объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.