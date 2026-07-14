ВС России нанесли удары по энергетическим объектам на Украине
Вооруженные силы России в течение суток нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемым боевиками ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что задействовали артиллерию, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и оперативно-тактическую авиацию.
«Нанесено поражение цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — подчеркнули в пресс-службе.
До этого российские бойцы уничтожили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в ДНР авиабомбами ФАБ-500. Военные обнаружили объект боевиков в ходе разведки в Краматорском районе. Средства объективного контроля подтвердили успешность удара.