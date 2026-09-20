Российские войска поразили сухогруз с товарами для ВСУ в порту Одессы

Подразделения Вооруженных сил России продолжают наносить удары беспилотниками по портам и складами на Украине. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале .

По информации ведомства, беспилотники поразили в порту «Одесса» сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Также российские войска разгромили склад боеприпасов в населенном пункте Петровка, расположенном в 38 километрах севернее Одессы.

ВС РФ ночью атаковали склад компании Fire Point в населенном пункте Боярка Киевской области. Также под удар попал логистический центр «Новая почта», где хранились и распределялись военные грузы.

Практически вся сталелитейная промышленность Украины вышла из строя после ударов российской армии, сообщили иностранные СМИ. На остановленных предприятиях работали свыше 15 тысяч человек. Простой трех крупнейших предприятий приведет к серьезным последствиям для экономики.