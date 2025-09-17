Власти Днепропетровской области объявили эвакуацию 18 населенных пунктов

Принудительную эвакуацию на Украине расширили еще на 18 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщило местное издание «Страна».

Местные власти призвали семьи с детьми как можно быстрее покинуть дома. Эвакуацию объявили в поселке Покровское, а также близлежащих населенных пунктах Андреевка, Богодаровка, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасовое, Левадное, Новоалександровка, Новоскелеватое, Александровка, Отришки, Писанцы, Скотоватое, Старокасьяновское и Черненково.

Издание добавило, что расстояние от Покровского до линии фронта составляет порядка 20 километров. ВС России продолжают наступать в этом направлении.

Ранее российские войска продвинулись в сторону Ямполя в Донецкой Народной Республике. Они улучшили свое положение и взяли под полный контроль два километра административной границы ЛНР. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ пока еще контролируют населенные пункты Новогригоровка и Петровское.