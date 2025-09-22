Минобороны заявило об ударе по авиазаводу и военным аэродромам Украины

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска нанесли массированный удар по предприятию авиационной промышленности и инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в поражении целей задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию, а также ударные беспилотники.

В зону поражения, кроме авиационного завода и военных аэродромов, также попали склады и места запуска дронов большой дальности, центр подготовки иностранных наемников и пункты временной дислокации украинских боевиков в 147 районах проведения специальной военной операции.

Все заявленные цели понесли серьезные повреждения после удара.

В последней сводке Министерство обороны сообщило об освобождении села Калиновское в Днепропетровской области. В ведомстве уточнили, что населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Восток», углубившихся в оборону противника.