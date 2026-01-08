Российские войска получили сверхтвердые антидроновые патроны

В российскую армию начали поставлять антидроновые патроны IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Серийное производство снарядов запустили в 2024 году. Благодаря ним военнослужащие смогут эффективнее сбивать беспилотники из стрелкового оружия.

Корпорация уточнила, что лучшие результаты среди разработок показал патрон IGLA 100 со снарядом сверхтвердой дроби на основе сплава вольфрама, никеля и железа. Он пробивает эталонный алюминиевый лист на дистанции до 100 метров, при этом кучность стрельбы позволяет ударить по цели размером с мини-БПЛА.

«Дробь патрона пробивает двигатели, блоки управления, перебивает провода и пропеллеры, ломает другие прочные элементы конструкции БПЛА. Обычная свинцовая дробь не обеспечивает такую эффективность», — отметили в Ростехе.

Ранее корпорация назвала танки основной ударной силой прорыва. В пресс-службе подчеркнули, что эту идею подтвердили многочисленные боевые эпизоды в зоне спецоперации.