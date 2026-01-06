Танки сочли основной ударной силой прорыва на поле боя в зоне СВО

Ростех: танки не утратили свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы

Современные танки продолжают быть главной ударной силой на поле боя во время спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Минобороны РФ раскрыло новую тактику использования танков в зоне спецоперации. Один танк ведет огонь по врагу с удаленных позиций, другой быстро выходит на передовую. Машины работают слаженно благодаря беспилотникам.

«Танки, вопреки распространенному сегодня мнению, не утратили свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы прорыва. Это подтверждается многочисленными боевыми эпизодами в зоне СВО», — отметили в Ростехе.

При этом машины значительно изменились в плане защиты, а их применение стало другим. Однако танк остается одной из самых надежных боевых машин на поле боя. Он способен вести точный огонь по врагу, несмотря на различные угрозы, включая FPV-дроны.

Эксперты Госкорпорации подчеркивают, что перспективные танки сохранят традиционные элементы: гусеничное шасси, надежную броню и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. Однако будут учтены новые требования к защите, огневой мощи и, что критически важно, уровню ситуационной осведомленности.

«В то же время для будущих бронетанковых „кулаков“ большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с другими силами и средствами», — добавили в пресс-службе.

Ранее в «Ростехе» заявили, что танки в российской армии стали эффективным элементом нового разведывательно-огневого контура. Боевые машины заняли по дальности нишу между противотанковыми ракетными комплексами и ствольной артиллерией. Зачастую достаточно пары выстрелов для прямого поражения цели.