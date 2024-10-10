Бойцы ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области

Российские военные освободили два населенных пункта в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Подразделения Минобороны России освободили еще два населенных пункта Курской области… Полк „Ахмат-Чечня“ взял крупный опорный пункт», — заявил командир «Ахмата», не уточнив названий освобожденных пунктов.

Он добавил, что при взятии опорника были уничтожены около 40 бойцов ВСУ, подчеркнув, что российские бойцы «поработали очень достойно».

Алаудинов также отметил работу бойцов из отряда «Горца», взявших украинский опорник и уничтоживших вражеские подкрепления. По его словам, один штурмовик погиб в бою. Отличился и отряд «Аида», бойцы которого уничтожили один Stryker с мощным РЭБом и сожгли опорник.

Кадры боевой работы бойцов ВДВ группировки «Север» при освобождении населенного пункта Покровский в Курской области ранее опубликовало Минобороны РФ, сообщили «Известия».

Ранее командир «Ахмата» сообщил, что российские войска продвинулись на 10 участках боевых действий в курском приграничье.