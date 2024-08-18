Российские войска перекрыли путь снабжения и отступления ВСУ в Угледаре

Мощный прорыв российской армии на Южно-Донецком направлении заблокировал главный путь снабжения и отступления группировки ВСУ в Угледаре — трассу на Константиновку. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Они подчеркнули, что перекрытием дороги российские военные не только заблокировали Угледар с северо-востока, но также приблизились к селу Водяное Донецкой Народной Республики.

Под контроль группировки российских войск перешла территория вдоль вентиляционного ствола шахты «Южно-Донбасская № 1» и участок шириной до 3,53 километра на глубину до 2,12 километра. Военные закрепились вдоль трассы в районе пересечения балкой Икряная.

В начале августа находящейся на территории Угледара группировке украинских войск предсказали попадание в котел после перекрытия всех выходов из города.

Военный эксперт Борис Джерелиевский в комментарии 360.ru заявил, что не видит перспектив для переброски дополнительных сил на Угледарское направление. Он пояснил, что Запад поставил перед Украиной условие продолжить наступление, но с учетом нехватки сил командование ВСУ пожертвует группировкой в Донбассе.