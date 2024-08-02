Обстановку вокруг Угледара сочли роковой для группировки ВСУ

Подразделениям ВСУ в Угледаре спрогнозировали попадание в котел

Фото: РИА «Новости»

Находящаяся в Угледаре группировка украинских сил рискует попасть в котел после взятия под огневой контроль российской артиллерией ключевого транспортного узла противника. Об этом со ссылкой на представителя силовых структур сообщил ТАСС.

По словам собеседника агентства, ситуация вокруг города уже в ближайшее время станет для ВСУ критической, грозящей полным уничтожением группировки.

«Оперативная обстановка на Угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле», — пояснил источник.

В начале июля стало известно, что российские штурмовики выбили украинских боевиков с укрепленных позиций на Угледарском направлении. Дорогу бойцам открыл огонь прицельного расчета самоходных пушек «Гиацинт», а попытку контратаки противника сорвали ударные дроны-камикадзе.

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