Украинские боевики попытались совершить контратаку на Купянском направлении. Российские войска отразили ее, в итоге противник потерял четырех военных. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

«На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражена контратака механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Моначиновка. Уничтожены четыре боевика», — процитировало его РИА «Новости».

Также в зоне ответственности группировки ликвидировали шесть минометов и восемь наземных роботизированных комплексов ВСУ. Силы ПВО и мобильные огневые группы «Запада» уничтожили три БПЛА противника и 45 тяжелых боевых квадрокоптеров.

Ранее стало известно, что украинские командиры испугались боев в лесах Сумской области, где их лишили возможности задействовать беспилотники. В подразделениях ВСУ дефицит бронетхеники и пехоты.