ВСУ испугались боев в лесах Сумской области, где у них не получится задействовать беспилотники. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами будет означать существенное усложнение украинской обороны», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что боевые действия перенесутся в лесные массивы между селами Марьино, Новая Сечь, Храповщина и Писаревка. Украинская разведка также упомянула леса в районе Мирополья.

Дело в том, что украинские боевики не смогут массово применять беспилотники, на расчеты которых и сделало ставку командование ВСУ. В подразделениях противника дефицит бронетхеники и пехоты.

По мнению силовика, артиллерия, бронетехника, ФАБы и «Солнцепеки» сыграют решающую роль в этом противостоянии, чего лишены ВСУ.

Ранее военкор Александр Коц сообщал, что жители Сумской области ждут российских военных. РИА «Новости» сообщало, что ВСУ стянули на Сумское направление все имеющиеся образцы советского вооружения.