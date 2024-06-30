ВСУ потерпели очередную неудачу при попытке форсирования реки Волчья. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» .

«Ночью украинские фашисты попытались перебросить силы через реку, но „Бесстрашные“ точно отработали по ним сначала из АГС (автоматических гранатометов — прим. ред.), затем артиллерией», — написали журналисты.

Использование ВСУ танкового мостоукладчика для создания переправы также провалилось — технику уничтожили.

«Он превратился в груду металла, став очередным памятником „стандартам НАТО“», — подчеркнули авторы публикации.

Все попытки украинских боевиков переправиться на другой берег закончились уничтожением личного состава и техники бойцами группировки российских войск «Север».

Украинские военные прозвали Волчью «рекой смерти», подытожили корреспонденты.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике.