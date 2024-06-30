Река Волчья стала для украинских солдат «рекой смерти»
«РВ»: ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать реку Волчья
ВСУ потерпели очередную неудачу при попытке форсирования реки Волчья. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«Ночью украинские фашисты попытались перебросить силы через реку, но „Бесстрашные“ точно отработали по ним сначала из АГС (автоматических гранатометов — прим. ред.), затем артиллерией», — написали журналисты.
Использование ВСУ танкового мостоукладчика для создания переправы также провалилось — технику уничтожили.
«Он превратился в груду металла, став очередным памятником „стандартам НАТО“», — подчеркнули авторы публикации.
Все попытки украинских боевиков переправиться на другой берег закончились уничтожением личного состава и техники бойцами группировки российских войск «Север».
Украинские военные прозвали Волчью «рекой смерти», подытожили корреспонденты.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой Народной Республике.