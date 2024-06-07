«Направляют на смерть». Стало известно о новых попытках ВСУ форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины начали чаще пытаться форсировать Днепр в районе поселка Днепряны. Об этом рассказал Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости» .

По его словам, если раньше украинские солдаты удерживали плацдарм в Крынках, то сейчас пытаются переправиться выше по течению, у населенного пункта Днепряны. Там можно преодолеть реку быстрее, но эта территория хорошо просматривается, так что попытки переправиться заканчиваются для бойцов ВСУ катастрофически, рассказал Сальдо.

«Попытки заканчиваются плачевно для тех солдат, которых киевский режим целенаправленно направляет на явную смерть. Потому что возврат с левого берега практически невозможен», — заключил губернатор.

До этого Сальдо рассказал о ликвидации группы десантников, пытавшихся переправиться в Днепрянах.

Ранее стало известно, что в Крынках Херсонской области российские военные нашли подвал, заваленный телами украинских солдат.